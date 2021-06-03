В Україні набув чинності закон, що дозволяє держслужбовцям працювати на бізнес - НАЗК

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявляє, що через закон "Про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування"), який сьогодні набув чинності, посадовці можуть одночасно працювати на державних посадах та на бізнес.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Відтепер посадовці зможуть зловживати положеннями закону, щоб одночасно обіймати державні посади й очолювати бізнес, а також не передавати корпоративні права в управління іншим особам. Усе це, звісно, вплине на об’єктивність рішень цих посадовців, а також допоможе їм уникати відповідальності за свої дії в інтересах інших осіб та компаній, а не держави", — прокоментував Новіков.

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У НАЗК загалом перелічують наступні наслідки дії цього закону: посадовці можуть не декларувати операції з обміну валюти, що допоможе їм легалізувати незаконні активи; зловживати нормами закону для суміщення роботи державних органах і органах місцевого самоврядування та управління бізнесом. Крім того, публічним службовцям треба зазначати в декларації інформацію про рахунки "Ощадбанку" колишнього СРСР. Раніше зазначення цієї інформації прямо не передбачалося.

Як повідомлялося, раніше голова НАЗК Олександр Новіков закликав Президента Володимира Зеленського ветувати закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування".

Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон "Про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування").

Закон передбачає запровадження нижньої межі для передачі в управління цінних паперів міноритарних "ваучерних" акціонерів, виключення вимоги про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, створення можливості зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі.