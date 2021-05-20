НАЗК закликає Зеленського ветувати закон про зміни до порядку декларування

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликає Президента Володимира Зеленського ветувати закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликав Президента України ветувати Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування», який Верховна Рада України прийняла 29 квітня цього року. Відповідний лист голова НАЗК направив уряду, як це передбачено регламентом Кабінету Міністрів України", - йдеться у повідомленні.

НАЗК заявляє, що у прийнятій у другому читанні редакції документа містяться норми, які призведуть до небажаних наслідків, зокрема, до появи нових можливостей для корупціонерів щодо легалізації незаконно набутих активів. Так, в агентстві попереджають, що поточна редакція закону дозволить посадовцям легалізувати незаконні активи, приховуючи інформацію про операції з обміну валюти. "Закон передбачає, що посадовці не повинні вказувати інформацію про операції з обміну валюти в декларації. У випадку, якщо НАЗК або правоохоронці будуть підозрювати посадовця в отриманні неправомірної вигоди, він зможе сказати, що ці кошти отримані завдяки обміну валюти за вигідним курсом", - пояснюють в агентстві.

Також схвалення закону в поточній редакції дозволить посадовцям одночасно обіймати державні посади й керувати приватними установами або ж займатися підприємництвом та після призначення на державні посади зловживати щодо виконання обов’язку передачі в управління корпоративних прав.

Окрім того, НАЗК вважає недоречним декларування інформації про рахунки, на яких обліковуються грошові заощадження радянських часів, які не були компенсовані після розпаду СРСР.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон "Про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування").

Закон передбачає запровадження нижньої межі для передачі в управління цінних паперів міноритарних "ваучерних" акціонерів, виключення вимоги про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, створення можливості зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі.