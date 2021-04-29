Рада ухвалила закон, що спрощує подання декларацій
Як передає Укрінформ, за ухвалення закону проголосували 270 народних депутатів.
Зокрема, закон передбачає запровадження нижньої межі для передачі в управління цінних паперів міноритарних "ваучерних" акціонерів, виключення вимоги про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, створення можливості зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі.
Очікується, що ухвалений документ сприятиме кампанії антикорупційного декларування 2021 року, дозволить сумлінним декларантам уникнути пов’язаних з корупцією правопорушень, а Національному агентству з питань запобігання корупції – діяти у правовому полі.
У пояснювальній записці автори закону зазначають, що він отримав позитивну оцінку від Національного агентства з питань запобігання корупції.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт в першому читанні 15 квітня 2021 року.