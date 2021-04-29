Рада ухвалила закон, що спрощує подання декларацій

Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер ухвалила Закон №5173 "Про внесення доповнень до закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування", який передбачає усунення деяких перепон у процесі подання декларації.

Як передає Укрінформ, за ухвалення закону проголосували 270 народних депутатів.

Зокрема, закон передбачає запровадження нижньої межі для передачі в управління цінних паперів міноритарних "ваучерних" акціонерів, виключення вимоги про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, створення можливості зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі.

Очікується, що ухвалений документ сприятиме кампанії антикорупційного декларування 2021 року, дозволить сумлінним декларантам уникнути пов’язаних з корупцією правопорушень, а Національному агентству з питань запобігання корупції – діяти у правовому полі.

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У пояснювальній записці автори закону зазначають, що він отримав позитивну оцінку від Національного агентства з питань запобігання корупції.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт в першому читанні 15 квітня 2021 року.