НАЗК перевірить декларації ще 81 судді Верховного Суду

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку ще 88 декларацій посадовців, у тому числі декларацій 81 судді Верховного Суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій ще 88 публічних службовців, у тому числі 81 судді Верховного Суду. Загалом на сьогодні у повній перевірці НАЗК уже 491 декларація", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, розпочалася перевірка декларації голови Верховного суду Валентини Данішевської.

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Ще 7 декларацій посадовців НАЗК узяло в перевірку на підставі інформації про можливе недостовірне декларування, отриманої від громадян та журналістів. Зокрема, на цій підставі перевіряється декларація ректора державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Дмитра Лук'яненка.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає громадян повідомляти про можливе недостовірне декларування статків посадовців.

Як повідомляв Укрінформ, НАЗК перевірить декларації 24 суддів Верховного Суду.