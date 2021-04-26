НАЗК викликає Рабіновича для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 30 осіб, зокрема народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича, для надання пояснень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

Нацагенство запрошує ряд осіб для пояснень про можливі порушення вимог Законів «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні».

"У зв’язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується Вадим Рабінович, народний депутат України. Запрошується з 28 до 29 квітня", - ідеться у повідомленні.

Для з’ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються також представники політичних партій:

Сергій Двірко («Важливий кожен»);

Андрій Андрушков («Блок Міхеіла Саакашвілі»);

Степан Брацюнь («Конгрес українських націоналістів»);

Андрій Кисельов («Альянс За Соціальну Справедливість»);

Тетяна Чечетова-Терашвілі («Блок Кернеса – Успішний Харків!»);

Сергій Червонописький («Партія ветеранів Афганістану»);

Микола Габер («Патріотична партія України»);

Олександр Сугоняко («Соціал-демократична партія»).

До публічного оприлюднення інформації ці особи запрошені офіційним листом НАЗК.

"Нагадаємо, що перелік осіб, яких запрошує НАЗК для надання пояснень, розміщується також у розділі сайту "Моніторинг діяльності НАЗК", - зауважили у НАЗК.

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Як повідомляв Укрінформ, НАЗК закликало громадян повідомляти про можливе недостовірне декларування статків посадовців.