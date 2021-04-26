НАЗК викликає Рабіновича для надання пояснень

НАЗК викликає Рабіновича для надання пояснень

Укрінформ
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 30 осіб, зокрема народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича, для надання пояснень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК

Нацагенство запрошує ряд осіб для пояснень про можливі порушення вимог Законів «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні».

"У зв’язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується Вадим Рабінович, народний депутат України. Запрошується з 28 до 29 квітня", - ідеться у повідомленні.

Для з’ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються також представники політичних партій:

  • Сергій Двірко («Важливий кожен»);
  • Андрій Андрушков («Блок Міхеіла Саакашвілі»);
  • Степан Брацюнь («Конгрес українських націоналістів»);
  • Андрій Кисельов («Альянс За Соціальну Справедливість»);
  • Тетяна Чечетова-Терашвілі («Блок Кернеса – Успішний Харків!»);
  • Сергій Червонописький («Партія ветеранів Афганістану»);
  • Микола Габер («Патріотична партія України»);
  • Олександр Сугоняко («Соціал-демократична партія»).

До публічного оприлюднення інформації ці особи запрошені офіційним листом НАЗК.

"Нагадаємо, що перелік осіб, яких запрошує НАЗК для надання пояснень, розміщується також у розділі сайту "Моніторинг діяльності НАЗК", - зауважили у НАЗК.

Читайте також: Голова НАЗК нарікає на неможливість повної перевірки декларацій суддів

Як повідомляв Укрінформ, НАЗК закликало громадян повідомляти про можливе недостовірне декларування статків посадовців.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-