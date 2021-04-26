НАЗК викликає Рабіновича для надання пояснень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.
Нацагенство запрошує ряд осіб для пояснень про можливі порушення вимог Законів «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні».
"У зв’язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується Вадим Рабінович, народний депутат України. Запрошується з 28 до 29 квітня", - ідеться у повідомленні.
Для з’ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються також представники політичних партій:
- Сергій Двірко («Важливий кожен»);
- Андрій Андрушков («Блок Міхеіла Саакашвілі»);
- Степан Брацюнь («Конгрес українських націоналістів»);
- Андрій Кисельов («Альянс За Соціальну Справедливість»);
- Тетяна Чечетова-Терашвілі («Блок Кернеса – Успішний Харків!»);
- Сергій Червонописький («Партія ветеранів Афганістану»);
- Микола Габер («Патріотична партія України»);
- Олександр Сугоняко («Соціал-демократична партія»).
До публічного оприлюднення інформації ці особи запрошені офіційним листом НАЗК.
"Нагадаємо, що перелік осіб, яких запрошує НАЗК для надання пояснень, розміщується також у розділі сайту "Моніторинг діяльності НАЗК", - зауважили у НАЗК.
Як повідомляв Укрінформ, НАЗК закликало громадян повідомляти про можливе недостовірне декларування статків посадовців.