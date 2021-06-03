НАЗК закликає Зеленського ветувати закон про ув’язнення за брехню в деклараціях

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає Президента Володимира Зеленського ветувати закон про позбавлення волі за недостовірне декларування, оскільки Верховна Рада внесла поправку, що дозволяє можливість записувати майно на родичів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Початкова мета законопроєкту була правильною та необхідною. Проте замість того, щоб забезпечити позбавлення волі за брехню у декларації, Верховна Рада дозволила записувати коштовне майно на родичів. Отже, НАЗК вимушене просити Президента накласти вето на цей закон", – прокоментував голова Нацагентства Олександр Новіков.

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У НАЗК підкреслили, що під час голосування за законопроєкт №4651 у залі було внесено кілька поправок, які дозволять декларантам ухилятися від декларування майна членів сім’ї, навіть якщо вони знають про наявність цього майна. Ці поправки визначають, що майно членів сім’ї декларується лише якщо член сім’ї подав відомості про такі об’єкти декларанту.

НАЗК у терміновому порядку підготує та направить Президенту України пропозиції щодо вирішення цієї ситуації.

Як повідомлялося, у четвер, 3 червня, Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації суб'єктом декларування, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.