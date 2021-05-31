Разумков підтримує повернення декларацій для радників і помічників спікера

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує пропозицію Президента Володимира Зеленського щодо відновлення обов'язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника голови ВР.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

"На мій погляд, абсолютно слушна пропозиція президента, яка з'явилася на вихідних. Він запропонував внести зміни до положень Закону "Про запобігання корупції" щодо помічників та радників голови Верховної Ради України. Треба визнавати помилки. Дійсно, це було зроблено у 2020 році, і випали і помічники, хоча я не маю помічників, і радники голови Верховної Ради. Також випали і багато інших категорій. Тому гарна пропозиція. Він звернувся з відповідним листом до Кабінету Міністрів. Я думаю, що ми повернемо (обов'язкове декларування - ред.) і для радників голови Верховної Ради, і для радників заступників. Я впевнений, що ніхто не буде заперечувати", - зазначив Разумков.

Він додав, що варто також повернутися до норми закону, яка була в 2019 році, щодо декларування співробітників Офісу Президента і радників Кабінету Міністрів.

"Щоб у повному обсязі відповідати всім тим очікуванням, які мають по відношенню до прозорості влади і наші громадяни, і наші міжнародні партнери, і ми з вами, тому що всі йшли і казали, що ми будемо максимально відверті, максимально відкриті", - зауважив Разумков.

Він додав, що обговорить це питання з прем'єр-міністром.

Водночас, голова ВР зазначив, що такі законопроєкти в Кабінеті Міністрів готуються до розгляду достатньо довго.

"Я думаю, що ми можемо це зробити і на рівні народних депутатів України. Якщо буде необхідність, я особисто готовий також долучитися до цього законопроєкту для того, щоб він швидко потрапив до зали. Я сподіваюся, що всі його підтримають, і він швидко вступить у силу", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду щодо необхідності вдосконалення окремих положень Закону «Про запобігання корупції» з метою підвищення прозорості процедури декларування.

Зокрема, Президент виступає за відновлення обов'язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника голови Верховної Ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.