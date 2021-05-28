Ув'язнення за брехню в деклараціях: Кравчук розповіла, коли буде друге читання законопроєкту

Верховна Рада наступного тижня планує розглянути у другому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступник голови фракції партвї "Слуга народу" у ВР Євгенія Кравчук.

"Точно планується розгляд у другому читанні законопроєкту про брехню в деклараціях (№4651 – ред.). Це президентський законопроєкт. Ми дуже сподіваємося, що колеги з інших фракцій його підтримають і ми повернемо тюремне ув‘язнення за брехню в деклараціях", – сказала Кравчук.

Вона також повідомила, що парламент наступного пленарного тижня планує розглянути в другому читанні проєкт закону №3711-д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4651 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" 15 квітня 2021 року.

Проєкт закону №3711-д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" ухвалено в першому читанні 3 березня.