Венеціанська комісія дала оцінку законопроєкту про покарання за брехню в деклараціях

Законопроєкт №4651 щодо посилення відповідальності за брехню в деклараціях отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів об’єднатися навколо підтримки законопроєкту.

«Ініційований Зеленським законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» №4651 отримав схвальну експертну оцінку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія)», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що цей проєкт закону посилює відповідальність за надання недостовірної інформації в деклараціях, зокрема повертає покарання у вигляді позбавлення волі, яке було скасовано рішенням Конституційного Суду у жовтні 2020 року, що мало негативний вплив на антикорупційну інфраструктуру України.

Згідно з президентським законопроєктом, за умисне неправдиве декларування посадовця можуть покарати штрафом, громадськими роботами або обмеженням волі до двох років, якщо розбіжності з реальними статками становитимуть від 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Якщо розбіжності - понад 4,5 млн грн, правопорушнику також загрожуватиме позбавлення волі на строк до двох років. Водночас за умисне неподання декларації законопроєкт передбачає, додатково до штрафів та громадських робіт, покарання у вигляді ув’язнення до двох років.

«Венеціанська комісія схвально оцінила цю законодавчу ініціативу Президента. Позитивний відгук отримали й інші нововведення у законопроєкті», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, включення декларування недостовірної інформації до переліку корупційних правопорушень, а також уточнення переліку осіб, які можуть нести відповідальність за ці правопорушення, що дасть змогу забезпечити відповідальність для осіб, які вже не обіймають посад, проте, згідно із законом, подають декларації після припинення повноважень. Також фахівці позитивно оцінили збільшення строків давності за окремими правопорушеннями до трьох років внаслідок посилення покарання.

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Крім того, експерти Венеціанської комісії зауважили, що існує спосіб, як уможливити посилене покарання для осіб, які подали недостовірні декларації за 2020 рік. Вони наголосили, що принцип заборони зворотної дії закону в часі не перешкоджає законодавцю вимагати від службовців подати додаткову майнову декларацію відповідно до нових правил або підтвердити достовірність раніше поданої. Саме до таких декларацій можуть бути застосовані нові положення Кримінального кодексу.

У пресслужбі зауважують, що висока оцінка законопроєкту від експертів Європейської комісії «За демократію через право» підтвердила необхідність його ухвалення.

«Запит суспільства на очищення органів влади від корупціонерів є пріоритетним і мусить бути виконаний», - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4651, покликаний відновити покарання у виді позбавлення волі за недостовірне декларування. За це рішення проголосували 283 народних депутати.