Венеціанська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту Зеленського про ВРП

«Рішення Етичної ради слід вважати прийнятими, якщо чотири члени проголосували "за" і якщо серед цих чотирьох членів є щонайменше два міжнародні експерти; у разі роздільного голосування його слід повторити, якщо знову виникла така ситуація, то вирішальним є голосування, що включає щонайменше двох міжнародних експертів», - йдеться у висновку.

Так, у комісії надали 11 рекомендацій щодо законопроєкту президента Володимира Зеленського №5068. Останнім пропонується створити Етичну раду, члени якої встановлюватимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

Так, до Етичної ради входитимуть 3 людини з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та 3 людини, яких оберуть міжнародні організації.

У свою чергу Венеціанка наголосила, що в законі мають бути викладені критерії професійної етики та доброчесності. Окрім того, мандат міжнародних експертів має діяти 6 років.

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Також вказується, що закон має надавати Етичній раді слідчі повноваження щодо його роботи. Під час відбору членів ВРП можна застосувати правила, за якими обирал суддів Вищого антикорупційного суду.

Комісія також назвала нереалістичним термін у три місяці, за який Етична рада має перевірити чинних членів Вищої ради правосуддя. До того, Венеційка рекомендує наділити Етичну раду повноваженнями укладати перелік кандидатів на посаду членів ВРП, а не комітет Верховної Ради з питань правосуддя.

У висновку також рекомендується, щоб Етична рада надавала висновки про невідповідність на посаді НАЗК та НАБУ для подальших дій.

Як відомо, в лютому президент Володимир Зеленський законопроєктом запропонував створити Етичну раду з профоцінювання і доброчесності членів Вищої ради правосуддня.