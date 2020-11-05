Рада ухвалила в першому читанні антикорупційну стратегію до 2024 року

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки, внесений Кабінетом Міністрів (№ 4135).

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт проголосували 320 народних депутатів.

Проєктом визначено п`ять основних принципів антикорупційної політики на 2020-2024 роки:

оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, реалізація якої передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, які характеризуються високим рівнем корупційних ризиків; усунення випадків реалізації одним і тим же органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики;

цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності;

створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;

забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб’єктів правовідносин;

формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

У кожній із пріоритетних сфер Антикорупційна стратегія визначає ключові проблеми та формулює стратегічні результати, яких слід досягти для їх вирішення.

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Це, зокрема: формування негативного ставлення до корупції; врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки; здійснення заходів фінансового контролю; забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній; захист викривачів корупції; запобігання корупції у судовій владі, прокуратурі та поліції, у державному регулюванні економіки, у митних і податкових органах, у державному та приватному секторах економіки, у будівництві, земельних відносинах та інфраструктурі, в оборонному секторі, у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення. Стратегія передбачає забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію.

"Ці результати сформульовано таким чином, щоб вони давали однозначне розуміння комплексу заходів, необхідних для їх реалізації", - зазначається у пояснювальній записці до проєкту.

Ранкове засідання ВР/ Фото: Володимир Тарасов

Згідно з законопроєктом, антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання відповідної державної антикорупційної програми, яка розробляється Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та затверджується Кабінетом Міністрів на термін дії цієї стратегії.

Координація реалізації Антикорупційної стратегії і виконання заходів державної програми здійснюється НАЗК у визначеному ним порядку. За потреби при Національному агентстві може бути створено Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчий орган.

Як повідомляв Укрінформ, для початку впровадження Антикорупційної стратегії цей документ має бути ухвалений Верховною Радою як закон.

21 вересня 2020 року Кабмін підтримав розроблену Нацагентством з питань запобігання корупції Національну антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки.

За попередніми оцінками, запропоновані Антикорупційною стратегією заходи допоможуть Україні економити до 200 млрд грн на рік. Також очищення від корупції стане позитивним знаком для інвесторів та допоможе збільшити кількість підприємств та робочих місць.