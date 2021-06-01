Рада схвалила закон про викривачів корупції з правками Президента

Верховна Рада ухвалила в цілому з пропозиціями Президента закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів».

Рішення підтримав 281 народний депутат, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно з пропозиціями Президента, було узгоджено між собою положення редакцій абзацу 21 і 23 частини першої статті 1 та частини першої статті 531 закону «Про запобігання корупції». Володимир Зеленський у своїх пропозиціях вказував, що статті містили різні підходи до створення та функціонування регулярних каналів повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону «Про запобігання корупції».

Врахувавши пропозиції Президента, депутати визначили цілі обробки даних про викривачів, врегулювали питання обсягу даних, які вноситимуться до Єдиного порталу повідомлень викривачів, порядок захисту таких даних, випадки, підстави та коло осіб, яким надаватиметься доступ до цих даних, відповідальність за незаконне їх використання чи розголошення.

У законі також узгодили питання умови виплати винагороди викривачу.

Читайте також: Рада визначила двох членів комісії з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» (3450) у другому читанні 4 лютого. 4 березня Президент повернув документ зі своїми пропозиціями.