Рада визначила двох членів комісії з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ

Народні депутати визначили членів комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України від фінансового комітету Верховної Ради.

Як передає кореспондент Укрінформу за відповідну постанову №5462 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України за поданням комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики" проголосували 242 народні депутати.

Так, за поданням фінансового комітету ВР визначено дві кандидатури: представниця Всеукраїнської громадської організації "Спілка податкових консультантів України" Людмила Рубаненко та представниця Національної асоціації адвокатів України Галина Шевченко.

Водночас депутатам не вдалося затвердити до складу комісії представника ВР за поданням комітету з питань правоохоронної діяльності. Відповідний проєкт постанови №5494 "Про визначення представника Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України за поданням комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності" підтримали 192 народних депутати за мінімально необхідних 226.

Правоохоронний комітет пропонував призначити до складу конкурсної комісії представника громадської організації «Волонтерський рух «Спільна мета» Олексія Ушакова.

Як повідомлялося, організацію та проведення конкурсного відбору на посаду директора БЕБ здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять: три особи (визначаються Радою національної безпеки і оборони); дві особи (визначаються парламентом за поданням комітету ВР, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування); одна особа (визначаються Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності); три особи (визначаються Кабінетом Міністрів України),

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.