Зеленський пообіцяв, що невдовзі запустять конкурс на посаду директора БЕБ

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що невдовзі з'явиться конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), яка запустить конкурс на обрання керівника цього органу.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"БЕБ новий орган, який буде займатись економікою. Ми створили цей орган. Скоро з'явиться комісія, яка має запустити конкурс і обрати керівника цього важливого органу", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України".

Верховна Рада 28 січня ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України".

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Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник наприкінці лютого зазначав, що для того, аби БЕБ почало функціонувати, знадобиться близько півроку.

Кабінет Міністрів 12 травня ухвалив постанову про утворення Бюро економічної безпеки України, на яке покладаються завдання із протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.