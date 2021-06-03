Зеленський обіцяє ветувати закон про тюрму за брехню у деклараціях

Президент Володимир Зеленський обіцяє ветувати закон, яким змінено підходи до декларування.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави, передає Укрінформ.

Зазначається, що Президент неодноразово наголошував на необхідності ухвалення законопроєкту про відновлення справедливої кримінальної відповідальності за умисне неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.

«Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроєкт на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням», – наголосив Зеленський.

Як нагадали в пресслужбі, Верховна Рада 3 червня проголосувала у другому читанні ініційований Президентом законопроєкт № 4651 у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері.

Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта. Це даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього. За такі дії декларанти не будуть покарані. Натомість зараз такі активи підлягають обов’язковому декларуванню в частині тих відомостей, які відомі або повинні бути відомі суб’єкту декларування.

Зазначається, що проголосована норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його. Недобросовісні декларанти пояснюватимуть це тим, що член сім’ї нібито не подав інформацію в будь-якій формі. І за це декларант не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

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«Система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов’язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим», – додав Президент.

Крім того, поправками, які подали депутати, пропонується за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі. Без комплексної зміни підходу до визначення ступеня покарання воно не матиме належного стримувального ефекту та не є пропорційним. За недекларування майна чиновниками, без сумніву, має бути встановлена справедлива кримінальна відповідальність.

«Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом», – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало Президента Зеленського ветувати закон про позбавлення волі за недостовірне декларування (№ 4651) через внесену Верховною Радою поправку, що дозволяє записувати майно на родичів.