Україна планує запровадити санкції проти 11 російських акторів

Кабінет Міністрів у середу, 26 травня, планує затвердити проєкт розпорядження про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 11 російських представників сфери культури і мистецтв.

Як повідомляє Укрінформ із посилання на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціював розгляд цього питання віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Проєктом документа пропонується у триденний строк внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування строком на три роки санкцій до акторів Володимира Вдовіченкова, Жанни Еппле, Ольги Кабо, Дмитра Орлова, Олександра Петрова, Євгенія Проніна, Анастасії Сланевської, Євгенія Стичкіна, Ярослава Сумішевського, Павла Трубінера, Олексія Чадова.

Крім того, перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко вніс на розгляд уряду проєкт постанови щодо затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до експортних ринків.

Затвердження порядку застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства також є у порядку денному засідання.

Міністр внутрішніх справ Арсен Ававков ініціював зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань. Міністр оборони Андрій Таран - затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Міністр енергетики Герман Галущенко запропонував уряду змінити положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, а також затвердити технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів.

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Учасники засідання планують також погодити низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до Бюджетного кодексу щодо діяльності реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, до деяких законодавчих актів щодо усиновлення дітей, до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї.

Вони планують погодити і проєкти указів Президента про День адміністратора центру надання адміністративних послуг, а також про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Крім того, можуть погодити проєкт розпорядження глави держави про делегацію України для участі в роботі 74-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.