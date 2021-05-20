Україна внесла до «чорного списку» ще трьох російських акторів

Міністерство культури та інформаційної політики внесло трьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"11 травня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова Ігоря Сергійовича, Петренка Ігоря Петровича та Миронову Марію Андріївну. Відповідним наказом МКІП від 19 травня 2021 Копилова Ігоря Сергійовича, Петренка Ігоря Петровича та Миронову Марію Андріївну було включено до переліку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Як ​повідомляв Укрінформ, раніше реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича (Моргенштерн) було включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці