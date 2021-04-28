Не лише «чорні списки»: Потураєв анонсував нові обмеження проти контенту з РФ

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв анонсував нові обмеження проти контенту російського виробництва у законопроєкті "Про медіа".

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"У нас є, наприклад, закон “Про кінематографію”, який свого часу прийняла Рада восьмого скликання, який створив так звані “чорні списки”, що обмежили можливість тут з’являтися певним російським акторам, демонструвати певні види російської продукції. У цій редакції законопроєкту “Про медіа”, яка зараз доопрацьовується, ми теж цьому приділяємо увагу, і в порівнянні з першою версією ми туди вводимо й інші, достатньо жорсткі обмежувальні заходи проти контенту російського виробництва", - сказав очільник комітету.

Крім того, Потураєв зазначив, що розділ законопроєкту "Про медіа" стосовно російської агресії опрацьований достатньо ретельно і має покрити всі можливі прояви російської пропаганди.

Як повідомлялося, Потураєв заявляв, що розробка законопроєкту "Про медіа", який парламент торік відправив на доопрацювання, перебуває вже на фінальному етапі, цю роботу має бути закінчено до середини травня.