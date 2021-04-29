Моргенштерна включили до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України

За поданням Служби безпеки України реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича (Моргенштерн) включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.22 квітня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Валєєва Алішера Тагіровича", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідним наказом МКІП від 28 квітня 2021 реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича було включено до переліку.

Як повідомляється, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російський виконавець Моргенштерн відмовився від запланованих концертів в Україні. На початку літа у нього були заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі.