Моргенштерна включили до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України

Моргенштерна включили до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України

Укрінформ
За поданням Служби безпеки України реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича (Моргенштерн) включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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"Відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.22 квітня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Валєєва Алішера Тагіровича", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що відповідним наказом МКІП від 28 квітня 2021 реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича було включено до переліку.

Як повідомляється, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російський виконавець Моргенштерн відмовився від запланованих концертів в Україні. На початку літа у нього були заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі.

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