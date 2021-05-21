НКРЕКП розгляне питання про припинення імпорту електрики з РФ та Білорусі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розгляне питання щодо припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Зазначається, що у зв’язку із набранням чинності з 15 травня 2021 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі», Комісія отримала повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Разом з цим, зауважили в НКРЕКП, Регулятор приділяє значну увагу питанню забезпечення безпеки постачання електричної енергії. У цьому контексті обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), має розглядатись виключно в комплексі заходів, що направлені на забезпечення безпеки постачання електроенергії, зокрема, в частині дотримання встановлених графіків накопичення вугілля виробниками електричної енергії для підготовки до осінньо-зимового періоду.

Повідомляється, що Комісія разом з Міністерством енергетики України, НЕК «Укренерго» та компаніями-виробниками електричної енергії (ДП НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», «ДТЕК Енерго») вже напрацювали певні позиції щодо цього питання. Так, було проведено два спільні заходи. Перший відбувався 14 травня 2021 року, тобто ще до набуття чинності закону, що надав НКРЕКП повноваження припинити імпорту електроенергії з тих країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. Другий – 19 травня 2021 року, одразу після отримання листа з позицією щодо цього питання від Міністерства енергетики України.

«За результатами заходів Регулятор виносить на своє наступне засідання, що відбудеться 26 травня 2021 року, проєкт постанови НКРЕКП «Про розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів», - повідомили в Комісії.

Проєктом постанови, зокрема передбачається тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, що не входять до ЕС. Разом з цим передбачається запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

Як повідомляв Укрінформ, міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП щодо обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства.