Любченко: Час зробити ставку на інноваційність та кредитування виробництва

Олексій Любченко, кандидатуру якого Верховна Рада затвердила на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, вважає, що в економічній сфері необхідно зосередитися на інноваційності та розвитку технологічних процесів через локалізацію виробництва.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час виступу у Раді.

"Я переконаний, що настав час активніше впроваджувати інноваційність та розвивати технологічні процеси через локалізацію виробництва. Пріоритетним є відновлення кредитування виробничої сфери, а не скуповування державних цінних паперів, тобто фінансування державного боргу", - сказав Любченко.

Він також зазначив, що не потрібно забувати про податкові і митні стимули регулювання економічної діяльності. Також слід проводити розумну та виважену регуляторну політику, яка б стимулювала великий бізнес до інновацій.

"Правоохоронна функція має піти з економіки, правоохоронна функція має бути спрямована на сферу використання бюджетних коштів, а не на сферу виробництва", - зауважив Любченко.

Він також наголосив, що для України надважлива співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 травня відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль згодом вніс на розгляд Ради подання про призначення Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки. У четвер, 20 травня, парламент 293-ма голосами призначив Любченка на цю посаду.

До цього призначення Любченко очолював Державну податкову службу.