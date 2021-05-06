Росія використовує корупцію, аби підірвати український суверенітет - Блінкен

Росія використовує корупцію, намагаючись підірвати український суверенітет зсередини, вважає державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв’ю американському телеканалу MSNBC під час візиту до Києва.

«Україна має агресію ззовні, з боку Росії, але також і зсередини – з точки зору корупції, яка потенційно роз'їдає її демократію, й олігархів, котрі просувають власні інтереси, а не інтереси українського народу. Корупція - це інструмент, який Росія використовує, намагаючись підірвати український суверенітет зсередини», - зазначив Блінкен.

За його словами, він докладно обговорив з українськими колегами зусилля України щодо реформ. «Вони зробили кілька хороших кроків, але є й інші сфери, у яких потрібен реальний прогрес, і вони визнають це», - зазначив державний секретар. За його словами, корпоративне управління - одна з них.

«Слід також переконатися, що судова система реформована і що є справді незалежний антикорупційний орган, який ми допомагали створити ще 2015 року», - сказав Блінкен.

Як повідомляв Укрінформ, в ході офіційного візиту до України державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, Президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен зустрівся з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Фото: Шмигаль/Telegram