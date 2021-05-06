Зеленський зустрівся із держсекретарем США Блінкеном

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави, передає Укрінформ.

«Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь – приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку», – зазначив Зеленський, вітаючи Блінкена у Києві.

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В ОП нагадали також, що після завершення переговорів глава держави та держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.

Фото: пресслужба Президента