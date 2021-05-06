Шмигаль зустрівся з Блінкеном

Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України є проявом надійної підтримки та високого рівня відносин двох країн.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав після зустрічі з Блінкеном, повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм глави уряду.

«Радий особистій зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Візит в Україну — це прояв надійної підтримки та високого рівня наших відносин. Спільні інтереси України та США є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства», – зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 6 травня, у Києві проводить низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами України.

Зокрема, він уже зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Разом із митрополитом Епіфанієм Блінкен узяв участь у церемонії покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Держсекретар США також планує цього дня взяти участь у віртуальному круглому столі з питань реформ/боротьби з корупцією, а також у віртуальній зустрічі з персоналом та родинами посольства США в Києві.

Як зазначали раніше у Держдепі, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну, «щоб підкреслити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії Росії