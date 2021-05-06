Зеленcький анонсував підписання «дуже серйозної угоди» зі США

Президент Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном підписання у майбутньому важливого документа зі США.

Як передає Укрінформ, про це Глава Української держави сказав під час пресконференції з Блінкеном у Києві.

«Ми говорили про питання Альянсу, питання ймовірної двосторонньої дуже серйозної угоди, але це питання майбутнього і зараз дуже рано говорити про деталі», - сказав Зеленський, не уточнивши, про яку саме майбутню угоду йдеться.

Загалом Президент високо оцінив рівень підтримки США України. «Я хочу подякувати двопартійній підтримці Сполучених Штатів Америки, дійсно це відбувається і збільшується військова підтримка, збільшується фінансова підтримка», - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де проводить низку зустрічей із топпосадовцями та громадськими діячами.