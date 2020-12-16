План COVID-вакцинації в Україні пройшов комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на своєму засіданні рекомендував парламенту ухвалити проєкт Постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19».

Про це передає Укрінформ із посиланням на Інформаційне управління ВРУ.

Проєкт Постанови за № 4500 зареєстрований у Верховній Раді у середу, 16 грудня, у авторстві народних депутатів із різних фракцій.

"У проекті Постанови рекомендується Уряду України розробити і затвердити на урядовому рівні план вакцинації. Процес має координуватися на національному і, обов’язково, регіональному рівнях через створення відповідних штабів. Також пропонується оцінити можливості інфраструктури для зберігання і розвезення вакцин та дозакупити необхідне обладнання", - йдеться у повідомленні.

Голова комітету Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") під час засідання повідомив, що проєкт Постанови передбачає низку доручень Кабінету Міністрів та Міністерству охорони здоров’я щодо розроблення та впровадження Національного плану вакцинації населення України проти COVID-19 "відповідно до міжнародних рекомендацій та практики розвинених країн".

Співавтор законопроєкту - народна депутатка Ольга Стефанішина (фракція "Голос") - поінформувала, що наша дежава має досвід масової вакцинації населення, зокрема, від кору. Однак, за її словами, це не можна порівнювати з тим, який очікує країну наразі. «Це наймасштабніша логістична операція і до неї треба готуватися вже», - сказала Стефанішина. За її словами, Верховна Рада і Кабінет Міністрів мають працювати разом для того, щоб організувати процес вакцинації.

Стефанішина також повідомила, що МОЗ вже визначило пріоритетні для вакцинації групи населення - це близько 20 млн осіб. З огляду на таку велику кількість людей, у проєкті Постанови звертається увага на необхідність визначення місць вакцинації та підготовки відповідного персоналу.

У проєкті Постанови також звертається увага, на необхідність проведення комунікаційної кампанії з мотивації населення до проведення вакцинації від COVID-19.

У свою чегу, заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко поінформував, що вже визначено координаторів на місцях, перевірено холодовий ланцюг зберігання вакцин, розробляється програмний продукт, який спростить запрошення на повторне щеплення.

Ляшко підтримав пропозицію про проведення інформаційно кампанії зі стимулювання вакцинації, проте назвав "сумнівною" пропозицію про затвердження плану розпорядженням Кабміну. На його думку, такий план має, за потреби, мобільно змінюватись.

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МОЗ запропонував Комітету внести такі зміни до проєкту Постанови: до назви плану додати слово «добровільна» і викласти в такій редакції - «Національний план добровільної вакцинації населення України проти COVID-19». Окрім того, МОЗ запропонував затвердити Національний план на рівні наказу Міністерства охорони здоров’я, а не Кабінету Міністрів; додати рекомендацію органам місцевого самоврядування оновити шляхом закупівлі належне обладнання для забезпечення холодового ланцюга в пунктах щеплення; вилучити з проекту Постанови пункт про створення окремого реєстру вакцинованих осіб.

Комітет рекомендував Верховній Раді включити в порядок денний проект Постанови №4500 та прийняти його за основу та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету, підготовлених на основі пропозицій МОЗ.

Як повідомлялось, в Україні станом на 16 грудня лабораторно підтверджено 919 704 випадків COVID-19, із них за добу -10 622.