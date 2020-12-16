В Україні виявили 2000 випадків повторного інфікування коронавірусом

В Україні повторне інфікування COVID-19 виявлено у більш як 2 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Центр громадського здоров'я.

"Повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2 161 людини. З них 12% — 250 людей — медичні працівники", - йдеться у повідомленні.

В ЦГЗ зазначили, що прецеденти повторного інфікування SARS-CoV-2 в Україні становлять 0,25% загальної кількості інфікованих від початку пандемії. Але на сьогодні в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.

Також, за повідомленням Центру, ймовірно, що у групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 704 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, за добу захворіло 10 622 особи, одужало 12 549, померло 264 людини.