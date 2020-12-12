Україна залишає за собою право вжити заходів у відповідь на санкції Росії – МЗС
Відповідну заяву оприлюднено на зсайті відомства, передає Укрінформ.
«МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України та представників українського суспільства. Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України в усіх її формах і проявах», - наголошують у зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС також заявили, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права.
«Україна й надалі продовжуватиме політику протидії російській агресії, докладатиме послідовних зусиль для припинення тимчасової окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», - йдеться у заяві.
Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу заявив, що поява у РФ чергової версії "санкційного списку" - "це свого роду спроба РФ повернутися у події п'ятирічної давності; виглядає безглуздо, частково неадекватно і точно нерозумно".
Як повідомляв Укрінформ, до оновленого "списку санкцій" Росії проти України потрапили Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.
У списку осіб, на яких поширюються санкційні обмеження, також опинилися народні депутати з фракції партії "Слуга народу" Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура і Гео Лерос.
Загалом санкційний перелік налічує 849 осіб.