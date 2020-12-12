Україна залишає за собою право вжити заходів у відповідь на санкції Росії – МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких уряд РФ запроваджує «спеціальні економічні заходи».

Відповідну заяву оприлюднено на зсайті відомства, передає Укрінформ.

«МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України та представників українського суспільства. Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України в усіх її формах і проявах», - наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС також заявили, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права.

«Україна й надалі продовжуватиме політику протидії російській агресії, докладатиме послідовних зусиль для припинення тимчасової окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», - йдеться у заяві.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу заявив, що поява у РФ чергової версії "санкційного списку" - "це свого роду спроба РФ повернутися у події п'ятирічної давності; виглядає безглуздо, частково неадекватно і точно нерозумно".

Як повідомляв Укрінформ, до оновленого "списку санкцій" Росії проти України потрапили Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

У списку осіб, на яких поширюються санкційні обмеження, також опинилися народні депутати з фракції партії "Слуга народу" Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура і Гео Лерос.

Загалом санкційний перелік налічує 849 осіб.