Незалежно від результатів виборів у США, Україні слід зосередитися на реформах - Вільям Тейлор

Незалежно від того, хто виграє президентські вибори в США, Україні слід зосередитися на реформах та не допускати криз подібних тій, яка зараз існує навколо КСУ.

Як повідомляє Укрінформ про це Надзвичайний і Повноважний посол Сполучених Штатів в Україні у 2006-09 роках і Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів в Україні у 2019-20 роках, віце-президент Американського Інституту миру Вільям Тейлор сказав сьогодні в ході онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму «Вибори 46-го Президента США».

«Зосередження України на реформах стане потужним сигналом для наступної адміністрації в США, не залежно від того, хто здобуде перемогу в президентських виборах», - наголосив експосол.

Він також зауважив, що криза навколо рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства шкодить відносинам України у тому числі із США.

«Реформи починаються, припиняються… Рішення КСУ викликали кризу і вона є проблемою для відносин між США та Україною, між Україною та Європою. Це проблема для відносин між Україною та МВФ», - зауважив Тейлор.

За його словами, важливим для Києва та Вашингтона є налагодження офіційних каналів спілкування на противагу неофіційним.

«Не питання Сенату, Палати Представників чи Держдепартаменту. Всі вони будуть продовжувати підтримувати Україну. Є одне питання - це неофіційні канали спілкування, якісь документи. Потрібно, щоб були офіційні канали, щоб американська та українська політика між собою взаємодіяли», - сказав Тейлор.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників з 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.