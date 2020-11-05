Чалий вважає, що настав час поглиблювати стратегічне партнерство України зі США

Україні та США на нинішньому етапі важливо відновити динаміку відносин та контакти на найвищому рівні, відновити діалог в межах комісій стратегічного партнерства, активізувати роботу експертних груп, - поглиблювати стратегічне партнерство.

Як повідомляє Укрінформ про це Надзвичайний і Повноважний посол України в США у 2015–19 роках, заступник глави Адміністрації Президента України у 2014-15 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий сказав 5 листопада в ході онлайн дискусії Київського безпекового форуму «Вибори 46-го Президента США».

«Чимало нам потрібно зробити: слід продовжувати наші реформи і розв’язати політичну кризу, але ще важливіше пропонувати порядок денний для наших відносин із США. Дуже важливо відновити динаміку наших взаємин на високому рівні», - сказав Чалий.

Він висловив занепокоєння тим, що нині не відбувається зустрічей між Президентами США та України.

«Сподіваюся, що ми зможемо відновити діалог в межах комісій стратегічного партнерства. Ми потребуємо активізації наших експертних груп із роззброєння, контролю над озброєннями, питань безпеки, енергетики, економіки. Настав час поглиблювати наше стратегічне партнерство із США», - сказав колишній посол.

Відповідаючи на питання, щодо РФ та її дій по відношенню до України, дипломат висловив переконання, що Росія не зупинить свої атаки, в тому числі кібернапади.

«Зараз ситуація більш контрольована як з боку США, так і з боку України. Продовжується діалог в кіберсфері, Україна співпрацює у цій сфері з різними країнами. Очевидно, що Росія буде продовжувати використовувати слабкі сторони України в майбутньому. Для нас головне - консолідувати націю, посилити самоврядування, щоб стати достатньо сильними та готовими відповіді на ці виклики», - сказав Чалий.

За його словами, також потребують посилення ЗС України, зокрема СВ та ВПС. Він відзначив отримання Україною кораблів для посилення ВМС та ПТРК «Джавелін», але зауважив, що Україні потрібна більш потужна зброя.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників з 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.