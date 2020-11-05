Головну підтримку Україні надає не президент США, а Конгрес – експосол Гербст

Підтримка України у її протистоянні з Росією буде міцною з боку США незалежно від того, хто виграє президентські вибори в США – Дональд Трамп чи Джо Байден.

Таке переконання висловив посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-2006 роках, директор центру Євразії Атлантичної Ради Джон Гербст під час дискусії, організованої 5 листопада Київським безпековим форумом, передає кореспондент Укрінформу.

Зауваживши, що підтримка з боку Трампа є «специфічною», Гербст нагадав про те, що саме за правління цього американського президента Україні була надана військова допомога. Отже, якщо цей кандидат виграє, підтримка буде продовжена. Якщо наступним главою держави стане Байден, то підтримка буде більш послідовною, хоча експосол сумнівається, що це означатиме збільшення тиску на Росію.

Найважливіше, на переконання Гербста, що підтримка України проти «проти брудної зовнішньої політики» Кремля» залишається міцною в Конгресі. Отже, для збереження та посилення санкцій проти РФ треба скоріше працювати на парламентському рівні, а не з адміністрацією Білого дому, вважає він.

Дипломат також зазначив, що «всі розуміють, що головною проблемою Росії на Донбасі є Україна, а не США, американці важливі, але вторинні».

В інтересах власне США - протистояти агресивній зовнішній політиці Москви, адже президент Володимир Путін продовжує проводити політику ревізіонізму та кидати виклик американській політиці глобально. Загалом, як вважає Гербст, Сполученим Штатам буде важко утримувати світове лідерство, яке належало їм з 1945 року, зокрема, через стрімке зростання впливу Китаю.

У самих США після виборів буде більше безладу, спантеличення, спрогнозував Гербст, який порівняв нинішню президентську виборчу кампанію за рівнем «пристрастей» лише з кампанією 1968 року.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників з 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.