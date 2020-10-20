Президент завершив послання до ВР трьома запитаннями до себе

Президент Володимир Зеленський заявив, що ще рік тому не знав, наскільки складно буде змінювати країну на краще, але запевнив, що все вдасться зробити.

Про це він зазначив у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“А сьогодні я задам важливі, відверті запитання самому собі. І одразу на них зараз відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні! Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так!”, - сказав Зеленський.

Цими словами Президент завершив свій виступ із Посланням до ВР, який загалом тривав годину.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.