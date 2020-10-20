Можливість голосувати онлайн має з'явитись на наступних президентських виборах - Зеленський

Можливість голосувати онлайн має з'явитись у громадян України на наступних президентських виборах.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша мета на найближчі роки – сто відсотків державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість, за бажанням - голосувати в Інтернеті", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що у новому форматі відносин між державою та громадянином, держава має бути зручним і зрозумілим сервісом.

"Для цього ми створюємо державу у смартфоні. Вже 26 мільйонів українців можуть користуватися додатком «Дія» та цифровим посвідченням водія, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, паспортом просто у смартфоні. Або - отримати дозвіл на будівництво в електронному кабінеті забудовника, без участі чиновника. Не відходячи від комп’ютера, зареєструвати бізнес за 15 хвилин. Швидше, ніж у більшості країн світу", - додав Президент.

Також глава держави зауважив, що молоді батьки можуть користуватися сервісом «єМалятко» та отримувати послуги за однією заявою в пологовому будинку або онлайн.

Крім того, Президент наголосив, що Україна стала першою країною у світі, що має цифровий паспорт, за допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн.

"І це – лише початок шляху до цифрової держави. 2021-ий рік стане початком входження країни у режим пейперлес (Paperless - сервіс обміну документами в електронній формі). Жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших папірців для отримання державних послуг", - додав Зеленський.

За його словами, цифрова країна – це не лише зручно, але це і країна, де бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем. Зокрема, йдеться про потужний економічний розвиток, бо частка цифрової економіки у світі швидко зростає.

"Місяць тому я підписав указ про сприятливі умови для розвитку ІТ-індустрії. Україна вже стає світовим ІТ-хабом", - сказав Президент.

Крім того, він повідомив, що в Україні створюють унікальну в світі віртуальну економічну зону Дія.Сіті зі спеціальним податковим, фінансовим і правовим режимом. Цей проєкт забезпечить розвиток креативного бізнесу та залучення іноземних інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський виступає у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.