Уряд протягом двох тижнів представить результати аудиту держави - Президент

Кабінет Міністрів представить протягом двох тижнів результати аудиту держави.

Про це він заявив у Посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати. Та вже сьогодні ясно – попереду багато роботи, а пріоритети зрозумілі», - сказав Президент.

Також він наголосив, що разом з результатами цього аудиту чекатиме і презентації економічних векторів країни до 2030 року: «Знаю, що така робота велась урядом. Тому разом з результатами аудиту держави чекаємо презентацію економічних векторів України до 2030 року».

Водночас Президент нагадав про низку важливих кроків, які владі вже вдалося здійснити. Зокрема, забезпечили енергетичну безпеку та підписали новий 5-річний контракт з «Газпромом» на транзит газу. З 1-го вересня мінімальну заробітну плату збільшено до п’яти тисяч гривень, а в січні 2021-го вона буде становити 6 тисяч, а в липні – 6500. Відбулась індексація пенсій та збільшення пенсій громадянам похилого віку.

«Додаткових три мільярди гривень направлено на підвищення пенсій, людям старшим 80 років. Наступного року – людям, старшим 75 років», - нагадав він.

Також вдалося запустити в Україні ринок землі, нагадав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський виступає у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.