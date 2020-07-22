Президент підписав закон про зміни до Виборчого кодексу

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» № 805-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 липня 2020 року.

Про це повідомляє сайт Глави держави.

"Документ передбачає врегулювання неузгодженостей, уточнення строків, спрощення виборчих процедур та їхню уніфікацію. Зокрема, зміни вносяться до Виборчого кодексу України, законів «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр виборців» тощо", - зазначається у повідомленні.

Закон передбачає зміни щодо заповнення виборчих документів, процесу підрахунку голосів, подання документів кандидатами, обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах.

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Також удосконалено законодавство з питань територіальної організації виборів і системи виборчих комісій на місцевих виборах, зменшено грошову заставу на місцевих виборах тощо.

Крім того, зміни стосуються питання діяльності Центральної виборчої комісії, функціонування Державного реєстру виборців, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". 22 липня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його і направив Президенту Володимиру Зеленському.