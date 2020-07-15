Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив чергове пленарне засідання парламенту 15 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвався 241 народний депутат.

15 липня Рада планує призначити місцеві вибори. Депутати розглянуть у середу проєкт постанови № 3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» десятим питанням.

Почати ж засідання парламентарі планують із розгляду двох проєктів постанов – №3768 і №3769 – про визначення представників ВР до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань та адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відповідно.

Далі депутати перейдуть до розгляду законопроєктів «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, закону України "Про статус народного депутата України", Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів Верховної Ради України» (№3642), «Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України"» (№3644), а також проєкт постанови №3645 «Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта народного депутата України та Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народного депутата України".

Після цього нардепи збираються затвердити календарний план проведення четвертої сесії ВР. Передбачається, що вона має розпочатися 1 вересня 2020 року, а закінчитися – 22 січня 2021 року.

Також Рада планує ухвалити урядовий проєкт постанови №3650 «Про утворення та ліквідацію районів», згідно з яким пропонується утворити в Криму та областях 129 (із них 17 на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей) районів і ліквідувати існуючі 490 районів.

Друге читання в середу можуть пройти законопроєкти «Про оборонні закупівлі» (№2398-д), «Про розвідку» (№2412-д), «Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України» (№2414-д).

Окрім того, у середу традиційно працюватимуть у комітетах, засідання яких розпочнуться о 16:00.

Фото: Володимир Тарасов