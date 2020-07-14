Призначення місцевих виборів має бути після зміни меж районів - Разумков

Верховна Рада повинна ухвалити проєкт постанови про призначення місцевих виборів після затвердження рішення про зміни меж районів.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про постанову про оголошення виборів, то вона обов'язково повинна бути прийнята. Однак члени комітету вчора наполягали, і саме тому це питання було відкликане з позачергового засідання, що така постанова повинна прийматися Верховною Радою після того, як буде прийняте рішення по районах, по зміні меж районів", - зазначив Разумков.

За словами спікера, саме тому проєкт постанови про призначення місцевих виборів не розглядався на позачерговому засіданні 13 липня.

"Я думаю, що завтра або післязавтра ми ці питання зможемо винести на засідання Верховної Ради України і розглянути", - зауважив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови №3809 про призначення місцевих виборів на 25 жовтня Верховна Рада мала розглянути на позачерговому засіданні 13 липня. Однак на вимогу Президента це питання було вилучено з порядку денного цього засідання.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.

Тим часом Верховній Раді пропонують ухвалити постанови про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими в Україні будуть ліквідовані існуючі 490 районів та створено 129 нових районів.