З 490 до 133: у Мінрегіоні закликають Раду ухвалити новий районний поділ України

Заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода закликає Верховну Раду ухвалити проєкт постанови №3650 про новий районний поділ, яким передбачено оптимізацію районів з 490 до 133.

Про це він написав у Facebook.

"Багато гучних заяв та коментарів було і ще буде щодо нового районного поділу. Можна зрозуміти тих, хто представляє теперішній район і боїться за своє місце. Але важко зрозуміти тих, хто ще вчора агітував за зміну теперішнього архаїчного терустрою на новий, а сьогодні закликає не приймати постанову 3650, бо це призведе до хаосу. Шановні політики, якраз навпаки, незатвердження нових районів спричинить повний хаос у системі відносин район-громада", - написав Негода.

Він додав, що в Україні затверджено 1470 громад, у яких відбудуться вибори і самоврядні повноваження та фінансові ресурси з райрад/РДА перейдуть громадам.

Також Негода звернув увагу, що у 76 районах утворено одну громаду на весь район: "тут взагалі будуть відсутні конституційні підстави обирати райради, бо немає спільних інтересів".

Крім того, заступник міністра зауважив, що ще більше "клопоту" буде у майже 40 новостворених громад, які сформовані на території двох і навіть трьох наявних районів, — там невідомо, як обирати райради. "Можна було б продовжувати цей перелік проблем, які виникнуть, якщо залишити райони без змін - це дійсно буде хаос, якого не можна допустити! Для цього необхідно затвердити нові райони та підтримати рішення профільного комітету ВР від 9.07.20 про прийняття постанови 3650", - підсумував Негода.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів (№3650) із врахуванням пропозицій Комітету.

Проєктом постанови уряд пропонує утворити в Автономній Республіці Крим та областях 129 районів та ліквідувати існуючі 490 районів.

Документ також визначає, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району та встановлює, що вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих відповідно до пункту 3 цієї постанови, не проводяться.

Водночас Комітет пропонує утворити в АР Крим та областях 133 райони: 10 районів в Автономній Республіці Крим, 5 - у Вінницькій області, 4 - у Волинській, 7 - у Дніпропетровській, 8 - у Донецькій, 4 - у Житомирській, 6 - у Закарпатській, по 5 - у Запорізькій та Івано-Франківській областях, 6 - у Київській, 4 - у Кіровоградській, 8 - у Луганській, 7 - у Львівській, 4 - у Миколаївській, 7 - в Одеській області, по 4 - у Полтавській та Рівненській областях, 5 - у Сумській, 3 райони у Тернопільській, 7 - у Харківській, 3 - у Херсонській, 5 - у Хмельницькій, 4 - у Черкаській, 3 - у Чернівецькій, 5 районів у Чернігівській області.

Як відомо, Кабінет міністрів на засіданні 12 червня погодив проєкти постанов Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими в Україні будуть ліквідовані існуючі 490 районів та створено 129 нових районів.