Рада ухвалюватиме кінцеве рішення щодо нового "районування" - Мінрегіон

Кінцеве рішення щодо ліквідації та утворення нових районів України у рамках реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади ухвалюватиме Верховна Рада.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій у відповіді на інформаційний запит Укрінформу щодо можливості внесення змін до схваленого Кабміном проєкту постанови Верховної Ради про нові райони в Україні, яка, зокрема, передбачає формування Берегівського району на Закарпатті.

"Враховуючи, що утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна їхніх меж належать до виключної компетенції Верховної Ради України, конфігурація та склад районів визначаються парламентом та можуть відрізнятися від наведених у вказаному вище проєкті постанови (щодо нових районів - ред)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на основі пропозицій робочих груп при обласних державних адміністраціях та за результатами узгоджувальних процедур Мінрегіоном розроблено проєкт постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів", який схвалено Кабінетом міністрів та внесено на розгляд Верховної Ради (реєстраційний номер № 3650 від 15.06.2020).

У Мінрегіоні також інформують, що зазначеним проєктом передбачається утворення в Закарпатській області п’яти районів, зокрема Берегівського (із адміністративним центром у місті Берегове), до складу якого пропонується включити території Батівської селищної, Берегівської міської, Великоберезької сільської, Великобийганської сільської, Вилоцької селищної, Виноградівської міської, Королівської селищної, Косонської сільської, Пийтерфолвівської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом міністрів України.

Також у міністерстві уточнюють, що для реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні Мінрегіоном спільно з профільними експертами понад рік тому були підготовлені Методичні рекомендації щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня.

Зазначені Методичні рекомендації були розроблені з урахуванням Директиви № 1059/2003 Європейського парламенту і Ради ЄС "Про створення загальної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS)" від 26 травня 2003 р. (із змінами), якою встановлено, що чисельність населення територіальної одиниці рівня NUTS-3 (що відповідає адміністративно-територіальній одиниці районного рівня в Україні) становить 150 тисяч осіб і більше.

У міністерстві звертають увагу, що врахування вимог законодавства Європейського Союзу є обов’язковим відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".

"Протягом 2019-2020 рр. робочими групами при обласних державних адміністраціях, до складу яких залучалися народні депутати України, представники місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профільних наукових установ, асоціацій органів місцевого самоврядування та експерти, з врахуванням положень зазначених вище Методичних рекомендацій були розроблені пропозиції щодо адміністративнотериторіального устрою районного рівня", - йдеться у відповіді на запит.

Крім того, у міністерстві зауважують, що при розробці таких пропозицій Мінрегіон рекомендував облдержадміністраціям керуватися, зокрема, критерієм чисельності населення району (не менше 150 тисяч осіб), при визначенні потенційних адміністративних центрів районів першочергово брати до уваги міста – обласні центри та міста, чисельність населення яких становить не менше 50 тисяч осіб, враховувати зону доступності, яка, як правило, становить 60 кілометрів. У разі, якщо поза зонами доступності таких міст проживає більше 150 тисяч осіб, адміністративними центрами можуть визначатися й інші населені пункти.

Згідно з інформацією Мінрегіону, в ході онлайн-наради щодо реформування субрегіонального (районного) рівня адміністративно-територіального устрою Закарпатської області, що відбулася 1 квітня 2020 року за участю народних депутатів, представників Офісу Президента, Мінрегіону, Закарпатської обласної державної адміністрації та експертів, Закарпатською ОДА запропоновано конфігурацію формування на території Закарпатської області чотирьох проєктних одиниць адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня із центрами у містах Ужгород, Мукачево, Хуст та Рахів.

За підсумками зазначеної онлайн-наради Закарпатській облдержадміністрації було рекомендовано доопрацювати пропозиції за результатами висловлених зауважень та пропозицій, що були озвучені під час обговорення.

Мінрегіон повідомляє, що Закарпатська обласна державна держадміністрація листом від 3 квітня надіслала чотири варіанти узагальнених пропозицій щодо переліку та складу проєктних адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, відповідно до яких на території Закарпатської області пропонувалосяться утворення п’яти або шести районів в різному складі територій територіальних громад із центрами у містах Ужгород, Берегове, Мукачево, Тячів, Хуст та Рахів (при конфігурації шести адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня).

Як повідомлялося, 15 червня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що створення в рамках нового адміністративного устрою України Берегівського району на Закарпатті не є поступкою української влади Угорщині.

На початку червня було оприлюднено проєкт постанови ВР, в якому йдеться про формування нових районів в Україні. На Закарпатті зазначено п'ять районів області (Берегівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський), а не 4, як це було передбачено попередніми узгодженими рішеннями. Укрупнення Берегівського району, більшість населення в якому буде угорською, багато представників громадськості розцінило як поступки української влади Угорщині.

Берегівський район у нинішніх його межах утворений на Закарпатті в 1953 році, в районі проживає близько 52 тисяч людей, переважна більшість населення району - угорці. Населення нинішнього Виноградівського району на Закарпатті - понад 120 тисяч, переважна більшість - українці, угорці становлять близько 26% жителів Виноградівщини.

12 червня на позачерговому засіданні уряд підтримав проєкт постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів в усіх областях України, а також проєкт постанови щодо утворення та ліквідації районів в АР Крим.

Проєктами актів пропонується ліквідувати існуючі 490 районів та утворити 129 нових районів, з них 10 – у АР Крим та 7 – на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.