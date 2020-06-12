У "Голосі" вважають, що зменшення кількості районів створює загрозу для регіонів

Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Уряд зменшив кількість районів в Україні та збільшив їхні розміри. При цьому всі ресурси та повноваження залишили районній владі, а не громадам. Це створює загрозу для регіонів та спотворює головні принципи децентралізації» – йдеться у повідомленні.

Народний депутат від фракції «Голос» Юлія Клименко, яка брала участь у позачерговому засіданні уряду 12 червня, заявила, що ініціатива дуже небезпечна і ставить під загрозу об’єднані територіальні громади.

«Справжня децентралізація та місцеве самоврядування – це коли всі ресурси та повноваження мають громади. Але уряд спотворює цей принцип і йде іншим шляхом, наділяючи районні державні адміністрації величезними повноваженнями. Це призведе до того, що місцеві «еліти» зможуть «нагинати» усі місцеві громади, а голови райдержадміністрацій матимуть більше повноважень, ніж народні депутати», – вважає Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на позачерговому засіданні 12 червня погодив проєкти постанов про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими в Україні будуть ліквідовані існуючі 490 районів та створено 129 нових.

Раніше в Мінрегіоні повідомили, що в рамках реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади найближчими днями уряд розгляне проєкт нормативно-правового документа щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня та направить його на розгляд Верховної Ради. Проєкт міститиме чіткий перелік районів та у їх складі - майбутніх громад по кожній області та АР Крим.

Також у Мінрегіоні зазначили, що уряд розгляне проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів".