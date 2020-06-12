129 замість 490: Кабмін затвердив план утворення нових районів

Кабінет міністрів погодив проєкти постанов про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими в Україні будуть ліквідовані існуючі 490 районів та створено 129 нових.

Відповідні проєкти постанов Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєктами актів, які розроблено на основі пропозицій робочих груп при обласних державних адміністраціях та робочої групи з напрацювання проєкту змін до адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пропонується утворити в Україні 129 районів, з них 10 в Автономній Республіці Крим та 7 на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей та ліквідувати 490 районів", - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час розгляду проєктів постанов на засіданні уряду.

Відтак, окрім вже зазначених районів, постановами передбачається формування такого переліку районів: Вінницька область - 5 районів, Волинська область - 4 райони, Дніпропетровська - 6 районів, Донецька - 8 районів, Житомирська - 4 райони, Закарпатська - 5 районів, Запорізька - 5 районів, Івано-Франківська - 5 районів, Київська - 6 районів, Кіровоградська - 4 райони, Луганська - 8 районів, Львівська - 7 районів, Миколаївська - 4 райони, Одеська - 6 районів, Полтавська - 4 райони, Рівненська - 4 райони, Сумська - 5 районів, Тернопільська - 3 райони, Харківська - 7 районів, Херсонська - 3 райони, Хмельницька - 5 районів, Черкаська - 4 райони, Чернівецька - 3 райони та Чернігівська - 4 райони.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Мінрегіоні повідомили, що в рамках реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади найближчими днями уряд розгляне проєкт нормативно-правового документа щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня та направить його на розгляд Верховної Ради. Проєкт міститиме чіткий перелік районів та у їх складі - майбутніх громад по кожній області та АР Крим.

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Також у Мінрегіоні зазначили, що уряд розгляне проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів".

Фото: КМУ