Кабмін затвердив адмінцентри та плани територій 1470 тергромад

Кабінет міністрів України затвердив адміністративні центри та плани територій 1470 об'єднаних територіальних громад 24 областях України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, розпорядження Кабміну по 7 областях були прийняті з доопрацюванням в одноденний термін.

"Проєктами актів, які розроблені на основі затверджених Кабінетом міністрів України перспективних планів формування територій громад областей пропонується визначити адміністративні центри та затвердити території 1470 територіальних громад", - зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час розгляду відповідних проєктів розпоряджень Кабміну.

Він додав, що ухвалення цих документів також забезпечує формування та функціонування спроможних територіальних громад і відповідних органів місцевого самоврядування та проведення місцевих виборів на новій територіальній основі.

Відтак згідно з розпорядженнями уряду в України будуть сформовані: у Волинській області - 54 ОТГ, у Полтавській області - 61 ОТГ, у Дніпропетровській - 86 ОТГ, у Сумській - 51 ОТГ, у Миколаївській - 52 ОТГ, у Кіровоградській - 49 ОТГ, у Черкаській - 67 ОТГ, у Івано-Франківській - 62 ОТГ, у Рівненській - 64 ОТГ, у Вінницькій - 63 ОТГ, у Закарпатській - 69 ОТГ, у Київській - 69 ОТГ, у Чернігівській - 57 ОТГ, у Харківській - 56 ОТГ, у Луганській - 37 ОТГ, в Одеській - 91 ОТГ, в Чернівецькій - 52 ОТГ, в Запорізькій - 67 ОТГ, в Херсонській - 49 ОТГ, в Тернопільській - 55 ОТГ, в Хмельницькій - 60 ОТГ, в Донецькій - 66 ОТГ, в Житомирській - 65 ОТГ та у Львівській - 73 ОТГ.

Як повідомлялося, на початку червня депутати Львівської обласної ради звернулися до КМУ із закликом переглянути перспективний план формування територій громад Львівської області.

27 травня Кабмін на засіданні затвердив з доопрацюванням перспективний план формування територій громад Львівської області. Відповідно до нього, загалом на Львівщині буде 73 ОТГ.

Напередодні засідання уряду дорогу перекривали мешканці Брюховичів, які вимагають створення власної ОТГ. А 1 червня дороги на Львівщині перекривали мешканці декількох населених пунктів, зокрема, Винників та Дублян, які також вимагали створення ОТГ.