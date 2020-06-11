Кулеба: Питання про автономії в Україні наразі не на порядку денному

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що нині на порядку денному немає питань про національну автономію всередині України, а Берегівський район на Закарпатті не був предметом жодних домовленостей.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання про автономії, якісь національні автономії на території України наразі не є на порядку денному і я не бачу, як вони можуть на цьому порядку денному з'явитися", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що Берегівський район, зокрема, був, є і буде в складі України, тема його існування не була предметом "якихось домовленостей" з Угорщиною.

"Ми зараз з вами маємо конкретну ситуацію, коли нам нав'язують цей дискурс: поговорімо про сепаратизм угорський. Я хочу зараз звернутися до всіх українців, до українців будь-якого етнічного походження: Українська держава не вважає ані представників угорської меншини, ані румунської, ані польської, ані будь-яких іншої меншини сепаратистами. Ми з вами одне ціле, наша країна — Україна", - підкреслив урядовець та наголосив, що "не треба нас зтравлювати один з одним".

Кулеба також підкреслив, що наразі завдання — нормалізувати стосунки з Угорщиною без перетину "червоних ліній", які є в України, розблокувати засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, домовитися про спільні інвестиційні та інфраструктурні проєкти на території Закарпатської області.

"Жодних спеціальних або таємних задач переді мною не ставилися, ніяких таємних домовленостей ми не досягнули", - розповів Кулеба про свій нещодавній візит до Будапешта.

Як повідомлялося, 1 червня було оприлюднено проєкт постанови Кабінету міністрів, в якому зазначено кількість районів у всіх областях України. Згідно з останнім рішенням, на Закарпатті зазначено п'ять районів області (Берегівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський), а не 4, як це було передбачено попередніми узгодженими рішеннями. Укрупнення Берегівського району, більшість населення в якому мають угорське коріння, деякі представники громадськості розцінили як поступки української влади Угорщині.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня здійснив візит до Угорщини, провів зустріч з угорським колегою Петером Сійярто.