Кулеба спростував фейки щодо "поступок Києва Будапешту" на Закарпатті

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оприлюднив «три фейки і три правди» про плани щодо укрупнення Берегівського району Закарпатської області.

Власну позицію і позицію МЗС з цього питання дипломат оприлюднив у Facebook.

"Фейк: Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини. Правда: Берегівський район вже давно і щасливо існує і має право продовжити своє існування. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи", - написав Кулеба.

Він додав, що рішення про приєднання цього району ухвалювало не МЗС, однак заявив, що у зовнішньополітичному відомстві підтримують адміністративно-територіальну реформу, що є "дійсно європейською і прогресивною".

Другим фейком він назвав те, що "Кулеба під час візиту в Будапешт взяв зобов’язання створити Берегівський район".

"Правда: Жодні такі зобов’язання під час мого візиту до Будапешта я не брав. МЗС виступає за захист прав осіб, які належать до національних меншин, але не веде жодних перемовин з жодною країною щодо створення "національних" районів чи округів", - акцентував міністр.

У цьому контексті він зауважив, що такі перемовини суперечили би Конституції, законодавству та національним інтересам України.

Третім фейком, стверджує Кулеба, є те, що "дипломати злили українські інтереси у відносинах з Угорщиною".

"Правда: дипломати працюють над нормалізацією відносин з Угорщиною, тому що це відповідає стратегічним інтересам України, зокрема інтересам нашої євроантлантичної інтеграції, та Центральної Європи загалом. Ми в МЗС шукаємо компроміси в українсько-угорських відносинах, проте ніколи не зрадимо наші інтереси, не перейдемо "червоні лінії", які би шкодили суверенітету та територіальній цілісності України", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

Кулеба акцентував, що на одній з таких "червоних ліній" Україна твердо стоїть, про що він неодноразово говорив публічно: "Ми відхиляємо вимоги додатково змінювати закон про освіту".

"І наостанок. Моя принципова позиція і офіційна позиція МЗС для всіх, хто, не шкодуючи метафор, розганяє фейки: жодна іноземна держава не має права диктувати Україні у який спосіб організовувати громади, райони чи області. Для нас абсолютно неприйнятними є будь-які втручання іноземної держави у внутрішні справи України", - резюмував міністр.

Як повідомлялося, 1 червня було оприлюднено проєкт постанови Кабінету міністрів, в якому зазначено кількість районів у всіх областях України. Згідно з останнім рішенням, на Закарпатті зазначено п'ять районів області (Берегівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський), а не 4, як це було передбачено попередніми узгодженими рішеннями. Укрупнення Берегівського району, більшість населення в якому буде угорською, багато представників громадськості розцінило як поступки української влади Угорщині.