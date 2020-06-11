Україна не вноситиме додаткових змін до закону про освіту на догоду Угорщині — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не вноситиме жодних додаткових змін, крім рекомендованих Венеціанською комісією, на вимогу Угорщини.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна не вноситиме жодні додаткові зміни до закону про освіту, окрім тих, які були обумовлені рішення Венеціанської комісії, для того, щоб піти на якісь компроміси з Угорщиною", - сказав Кулеба.

Він нагадав, зокрема, що Венеціанська комісія серед іншого рекомендувала продовжити перехідний період для переходу на нову систему навчання.

Міністр підкреслив, що Україна не буде змінювати принципи освітнього закону.

Водночас він зауважив, що Угорщина ніколи ані на офіційних, ані на неофіційних переговорах і в публічних заявах не заперечувала, що українці угорського походження володіти державною - українською мовою.

Разом з тим Кулеба закликав не виводити проблемні питання в Закарпатті на рівень сеператизму, наводячи при цьому приклади Донбасі або Криму.

"У нас не було на Донбасі сепаратизму. У нас не було в Криму сепаратизму. У нас — російська агресія. Якби Росія не зайшла на Донбас, якби вона не зайшла в Крим, ми б знайшли рішення для тих проблем у суспільстві всередині нашого внутрішнього українського діалогу", - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, відносини України та Угорщини ускладнилися після голосування Верховною Радою за закон "Про освіту".

Закон у другому читанні та в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

У жовтні 2019 року Президент Володимир Зеленський проінформував генерального секретаря НАТО, що Україна вже виконала шість із семи рекомендацій Венеціанської комісії щодо внесення змін до закону про освіту у питанні захисту національних меншин.