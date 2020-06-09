У Мінрегіоні пояснили, для чого оптимізують райони

Райони в Україні планують оптимізувати для покращення ефективності діяльності виконавчої влади.

Про це під час пресконференції у Києві повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода.

"Райони сьогодні не відповідають критеріям і параметрам для організації сучасної системи виконавчої влади. Тому в першу чергу не стоїть завдання, щоб їх зменшити, а стоїть завдання, щоб оптимізувати для ефективної діяльності виконавчої влади", - сказав Негода.

Він додав, що наразі в Україні є 490 районів, але серед них є райони з малою кількістю населення, близько 10-20 тис. жителів, а загалом районів, які мають населення до 50 тисяч - більше половини.

На думку заступника міністра, система виконавчої влади в Україні в сучасних умовах є нелогічною, і в такій конфігурації складно управляти і державі, і місцевим адміністраціям, центральним органам виконавчої влади з територіальними органами.

Крім того, Негода наголосив, що децентралізація - це реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади і стосується всієї системи влади, а за основу взяли побудову ефективних громад.

Він зазначив, що всі повноваження, переважна більшість місцевих ресурсів будуть концентруватися в громадах, і саме там надаватимуться основні послуги населенню.

"Ми проводимо децентралізацію, і всі послуги, повноваження і ресурси передаються з сьогоднішніх районів у громади. Тому в нас залишаються райони для організації системи виконавчої влади. І це є не природне, а штучне утворення, яке власне призначене для того, щоб там ефективно функціонувала виконавча влада", - зауважив Негода.

За словами іншого учасника пресконференції, нардепа, голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталія Безгіна, в обговоренні формування районів брали до уваги пропозиції обласних державних адміністрацій, Центру політико-правових реформ, експертів.

Раніше в Мінрегіоні повідомили, що в рамках реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади найближчими днями уряд розгляне проєкт нормативно-правового документа щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня (очікується оприлюднення проєкту документа) та направить його на розгляд Верховної Ради України. Проєкт міститиме чіткий перелік районів та у їх складі - майбутніх громад по кожній області та АР Крим.

Також у Мінрегіоні зазначили, що уряд розгляне проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів».