Чернишов: Наступний крок у реформі децентралізації - розгляд Радою створення нових районів

Уряд уже затвердив перспективні плани формування територіальних громад усіх областей України, крім Криму, наступний етап реформи децентралізації - формування нового субрегіонального рівня.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Наступний крок – це внесення на розгляд парламенту проєкту акта про ліквідацію та створення нових районів. Але головне завдання нових районів – це не надання муніципальних послуг, а ефективне державне управління на території. Таким чином, при затвердженні територій територіальних громад і створенні нових районів можна говорити про завершення основного етапу реформи адміністративно-територіального устрою", – зазначив Чернишов.

Також, за його словами, після затвердження територіального устрою на рівні громад і районів планується внесення змін або ж нові редакції закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації", щоб чітко розмежувати повноваження між органами влади.

Крім цього, міністр поінформував, що буде внесено до парламенту проєкт закону про засади адміністративно-територіального устрою, яким визначатиметься порядок внесення змін до адмінтерустрою у майбутньому.

Водночас він нагадав, що наразі в Україні затверджено усі 24 перспективних плани формування територій громад областей, якими передбачається створення понад 1450 спроможних громад.

Чернишов підкреслив, що окремої уваги заслуговує питання перспективного плану спроможних громад анексованого Росією Криму.

Він розповів, що над цим питанням Мінрегіон працює спільно з комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування, яким утворено робочу групу, що напрацьовує пропозиції щодо проєкту нормативно-правового акту стосовно адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 27 травня міністри затвердили перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цими рішеннями Кабінет міністрів завершив один із етапів реформи децентралізації, затвердивши перспективні плани формування територій громад в усіх областях України.