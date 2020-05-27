Уряд завершив формування перспективних планів усіх областей – Шмигаль

Кабінет міністрів завершив один із етапів реформи децентралізації, затвердивши перспективні плани формування територій громад в усіх областях України.

Про це написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"Сьогодні ми завершили важливий етап реформи децентралізації — затвердження останніх трьох перспективних планів — Запорізької, Львівської та Одеської областей. Наразі ми проводимо консультації щодо перспективного плану АР Крим на всіх рівнях, і він буде сформований негайно після деокупації півострова", - написав він.

Кабінет міністрів у середу, 27 травня, схвалив перспективні плани формування територіальних громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Перспективні плани були розроблені у відповідності з Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та відповідають критеріям Методики формування спроможних територіальних громад і охоплюють всю територію областей.

Шмигаль додав, що вболівав за цю реформу, коли ще був віцепрем’єром з регіонального розвитку, а тому для нього особисто приємно, що саме його уряд зробить цей історичний крок.

"Затверджені по всій території країни перспективні плани — це двигун змін для окремих громад та країни загалом. Для громад — це не тільки новий рівень відповідальності, а й одночасно новий рівень можливостей, коли люди обирають, як їм зручніше жити, де будувати школу, де відкривати дитсадок. Модератор життя на місцевому рівні - відтепер місцеві мешканці, а не чиновники", - зауважив Шмигаль.

Глава уряду додав, що затверджені перспективні плани є лише однією з частин реформи децентралізації, яка буде надалі впроваджуватися.

"Сьогодні ми бачимо результат титанічної роботи уряду, профільного міністерства, народних депутатів, представників місцевого самоврядування та простих громадян", - написав він.

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Шмигаль звернув увагу, що суспільство сприймає реформу децентралізації як одну з найбільш зрозумілих, прозорих, успішних і потрібних, тому попереду будуть не менш важливі рішення в цьому напрямку.

Як повідомлялося, на засіданні 27 травня міністри затвердили перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей.

Станом на січень 2020 року в Україні створено 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 млн людей. Перспективними планами формування територій громад тоді було покрито 90,3% території країни.