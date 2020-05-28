Децентралізація виходить на фінішну пряму - Зеленський

Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму, уряд затвердив перспективні плани для всіх областей України, а з формуванням територіальних громад зменшиться вплив центральної влади на місцях.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави.

«Українці зможуть отримувати якісніші й більше послуг на місцях – там, де вони живуть. Зможуть розбудовувати свої міста та села, зробити їх зручнішими та комфортнішими», – сказав Президент.

За його словами, затверджені урядом перспективні плани областей стануть основою для формування територіальних громад та побудови успішної країни, у якій комфортно жити.

Глава держави зазначив, що з формуванням територіальних громад зменшиться вплив центральної влади на розпорядження коштами. Зеленський підкреслив, що місцеві мешканці зможуть усередині власної громади обирати, що розвивати, де будувати школу чи дитячий садок.

В ОП додали, що наразі перспективні плани вже затверджені для всіх областей України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 27 травня міністри затвердили перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цими рішеннями Кабінет міністрів завершив один з етапів реформи децентралізації, затвердивши перспективні плани формування територій громад в усіх областях України.