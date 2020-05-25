Децентралізація: Шмигаль сподівається, що проєкт змін до Конституції буде готовий до липня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль Шмигаль сподівається що проєкт змін до Конституції в частині децентралізації буде готовий до липня цього року.

Про це він заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

"Коронакриза внесла свої корективи у всі плани, які у нас були. В ідеалі, хотілося б це зробити до виборчого процесу, до липня", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що в Україні вже провели дискусії щодо бачення субрегіонального рівня країни в областях та з експертним середовищем в Києві.

"Зараз у зв’язку з карантином експертна група перейшла в дистанційний режим роботи. Результатом мають стати виокремлені три варіанти, які будуть передані в комітети і парламентську залу для прийняття рішення, який із них має бути закріплений конституційно", - пояснив Шмигаль.

Він наголосив, що Україні потрібні субрегіональні утворення, тому що з 1 300 громадам буде важко домовлятися і приймати спільні рішення.

Глава уряду зауважив, що уряд активно завершує реформу децентралізації.

"На сьогоднішній день прийнятий 21 перспективний план областей. Найближчим часом буде сформований весь перспективний план держави, що дасть нам змогу переходити до наступного етапу, а саме виборчого процесу", - сказав Шмигаль.

За словами Шмигаля, наразі в Україні утворено 1 029 громад, а конфліктних приблизно 110.

"Загальна кількість громад, які мають утворитися – 1 300. Конфліктних - порядку 110, тобто у 8% громад є напруження. Більшість цих конфліктних випадків було створено через місцеві еліти. Для такої глобальної реформи 8% напруження в громадах це прийнятний показник. Хоча, звичайно, кожен з цих випадків для нас важливий і ми працюємо над його взаємовигідним вирішенням", - сказав він.

При цьому Шмигаль звернув увагу, що суспільство сприймає реформу децентралізації як одну із найбільш зрозумілих, прозорих, успішних і потрібних.

Як повідомлялося у січні цього року, Президент Володимир Зеленський відкликав законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправляє його на доопрацювання. Таке рішення було прийнято за результатами зустрічі із заступниками голови фракції "Слуга Народу".

Раніше 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент.

Передбачалося, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачалося, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.